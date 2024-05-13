Realme GT Neo 6T засветился в бенчмарке Geekbench

Новый смартфон от компании realme недавно появился на тестовом ресурсе Geekbench, хотя его официальный запуск еще не состоялся. Предполагается, что realme GT 6T дебютирует на рынках до конца месяца.

Несмотря на то, что устройство еще не вышло, уже известны почти все его характеристики. Оказывается, что realme GT 6T на самом деле является переименованной версией realme GT Neo 6 SE, который уже доступен в Китае.

Ранее был опубликован результат теста AnTuTu для realme GT Neo 6T. Он оснащен мощным процессором Snapdragon 7+ Gen 3, который предлагает производительность, сравнимую с процессором Snapdragon 8+ Gen 1. По данным AnTuTu, количество выпускаемых устройств может превысить 1,5 миллиона.

Недавно опубликованный результат теста Geekbench также указывает на высокую производительность устройства. В одноядерном тесте realme GT 6T получил 1801 балл, а в многоядерном тесте — 4499 баллов на платформе Geekbench. Телефон имеет кодовое название «pineapple» и отображается на Geekbench под номером модели RMX3853.

realme GT 6T оснащен процессором Snapdragon 7+ Gen 3, который работает на архитектуре с ядрами 1+3+4. Он включает одно ядро с тактовой частотой 2,80 ГГц, три ядра с тактовой частотой 2,61 ГГц и четыре ядра с тактовой частотой 1,90 ГГц.

Эта конфигурация соответствует realme GT Neo 6 SE, что подразумевает использование одного и того же процессора с одинаковыми тактовыми частотами. Утечки на Geekbench также указывают на наличие 8 ГБ оперативной памяти в realme GT 6T.

Хотя телефон еще не представлен, ожидается, что это будет переименованная версия realme GT Neo 6 SE, которая уже доступна в Китае.

Некоторые характеристики будущего телефона уже известны. realme GT 6T будет оснащен процессором Snapdragon 7+ Gen 3 в паре с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. Устройство будет иметь 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1264 x 2780.

Однако, хотя телефон может похвастаться мощным процессором и красивым дисплеем, его камера не является сильной стороной. Он будет иметь две камеры: основную камеру на 50 Мп и дополнительную сверхширокоугольную камеру на 8 Мп. Телефон также будет поддерживать аккумулятор емкостью 5500 мАч и быструю зарядку мощностью 100 Вт.