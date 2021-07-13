Realme GT Master Edition, GT Master Explorer Edition выйдет к концу июля

Ожидается, что запуск Realme GT Master Edition будет в этом месяце. В прошлых отчетах утверждалось, что Realme RMX3366, который недавно был одобрен властями TENAA, может дебютировать как телефон Master Edition. Сегодня китайский аналитик заявил, что будет два варианта смартфона.

Согласно прогнозу, Realme анонсирует Realme GT Explorer Edition вместе с GT Master Edition. Это похоже на недавнюю утечку, в которой утверждалось, что компания может анонсировать еще один вариант телефона. К сожалению, он не сообщил конкретных деталей Explorer Edition. Xiaomi выпустила пару телефонов Explorer Edition с полупрозрачной задней панелью. Вероятно, GT Master Explorer Edition может быть аналогичным предложением от Realme.

Ожидается, что Realme выпустит тизеры GT Master Edition за неделю до официального анонса. Возможно, в ближайшие дни компания выпустит первые тизеры и анонсирует их к концу месяца. Другой аналитик также намекнул, что Realme GT Master Edition может дебютировать к концу месяца. В недавнем отчете утверждалось, что первый ноутбук Realme под названием Realme Book может дебютировать вместе с моделями GT Master.

Realme GT Master, скорее всего, имеет 6,55-дюймовый AMOLED дисплей FHD + с закругленными краями. Он может иметь 32-мегапиксельную переднюю камеру, а на заднем отсеке камеры может быть 50-мегапиксельная основная камера, 16-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Sony IMX481 и 2-мегапиксельный черно-белый объектив.

Источник — Astera.