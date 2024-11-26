Realme GT 7 Pro: в РФ представлен первый смартфон на базе Snapdragon 8 Elite

Компания Realme недавно выпустила в России новый флагманский смартфон GT 7 Pro. Как отмечают в компании, это первый телефон на российском рынке, который работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Устройство отличается высокой производительностью, большой ёмкостью аккумулятора и защитой от воды. Также у него есть телекамера, позволяющая делать качественные снимки на большом расстоянии.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым дисплеем с технологией AMOLED LTPO, который имеет разрешение 2780 на 1264 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления от 1 до 120 Гц и может достигать яркости до 6000 нит, что обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнце.

Внутри устройства находится процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который отвечает за быструю работу всех приложений. Realme GT 7 Pro имеет 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X, что позволяет многозадачно работать без задержек. Варианты встроенной памяти составляют 256 или 512 ГБ с использованием быстрого интерфейса UFS 4.0, обеспечивающего быструю загрузку и передачу данных.

Что касается камер, то основной модуль оснащён 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX906 с диафрагмой f/1.88, что позволяет делать качественные фотографии в различных условиях освещения.

Ультраширокоугольная камера имеет разрешение 8 Мп и диафрагму f/2.2, а телефото-камера также на 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/2.65. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, что подходит для качественных селфи и видеозвонков.

Аккумулятор устройства на 6500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд. Среди других характеристик — поддержка 5G, Wi-Fi 7, стереодинамики, защита по стандарту IP69 от влаги и пыли, а также ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Размеры смартфона составляют 162,45 мм в высоту, 76,89 мм в ширину и 8,55 мм в толщину, а весит он 223 грамма. В России realme GT 7 Pro доступен в двух цветах: «Марсианский песок» и «Галактический серый».

Цены начинаются от 89 999 рублей за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а стоимость модели с 512 ГБ составляет 99 999 рублей.