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Realme GT 7 Pro скоро появится на рынке в версии Racing Edition

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания Realme представила официальный тизер своего нового смартфона GT 7 Pro Racing Edition, который будет анонсирован 13 февраля.

Realme GT 7 Pro скоро появится на рынке в версии Racing Edition

В промоматериалах видно устройство в двух цветах: сером и голубом с узором, похожим на морские волны. Также подчеркивается высокая игровая производительность новинки.

По слухам, смартфон получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2780×1264 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 6500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт.

 

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