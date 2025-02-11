Realme GT 7 Pro скоро появится на рынке в версии Racing Edition

Компания Realme представила официальный тизер своего нового смартфона GT 7 Pro Racing Edition, который будет анонсирован 13 февраля.

В промоматериалах видно устройство в двух цветах: сером и голубом с узором, похожим на морские волны. Также подчеркивается высокая игровая производительность новинки.

По слухам, смартфон получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2780×1264 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 6500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт.