Новый смартфон должен дебютировать до конца года, о чем сообщил инсайдер Digital Chat Station, раскрыв некоторые технические характеристики смартфона.

Если верить источнику, Realme GT 7 Pro получит улучшенную автономность и камеру. Так, модели приписывают батарею на 6 000 мАч с поддержкой 100-ватной зарядки, а ее толщина составит 8,7 мм.

Что касается камеры, то в ней будет телемодуль с сенсором IMX882 от Sony, который обещает увеличение в три раза, поддержка 120-кратного цифрового и 10-кратного гибридного зума благодаря инновационной модели машинного обучения и соответствующему алгоритму.

Помимо этого сообщается о наличии процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, ультразвукового сканера отпечатков пальцев для безопасности, а также защиты корпуса по стандарту IP68/69.

Экран смартфона, возможно, будет слегка изогнут по четырём сторонам и выполнен по технологии LTPO с предполагаемым разрешением 1,5K, что, по некоторым данным, может превзойти панели 2K в других устройствах того же периода.