Realme GT 7 Pro получит одну из особенностей нового iPhone 16

Бренд Realme работает над флагманским смартфоном Realme GT 7 Pro. Вице-президент Realme Сюй Ци Чейз поделился ключевыми подробностями о новинке.

Недавно Apple представила серию iPhone 16, где основным обновлением стала твердотельная кнопка управления камерой. Она позволяет выполнять автофокусировку, захват фотографий и регулировать масштаб. Похожие функции могут появиться и в грядущей серии Oppo Find X8.

Сюй Ци подтвердил, что GT 7 Pro получит аналогичную кнопку управления камерой и ожидается, что его анонс состоится в ноябре 2024 года в Китае, с последующим запуском в Индии.

Также сообщается, что GT 7 Pro станет первым в мире смартфоном на Snapdragon 8 Gen 4.