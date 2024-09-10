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Realme GT 7 Pro получит одну из особенностей нового iPhone 16

Автор На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

Бренд Realme работает над флагманским смартфоном Realme GT 7 Pro. Вице-президент Realme Сюй Ци Чейз поделился ключевыми подробностями о новинке.

Realme GT 7 Pro получит одну из особенностей нового iPhone 16

Недавно Apple представила серию iPhone 16, где основным обновлением стала твердотельная кнопка управления камерой. Она позволяет выполнять автофокусировку, захват фотографий и регулировать масштаб. Похожие функции могут появиться и в грядущей серии Oppo Find X8.

Сюй Ци подтвердил, что GT 7 Pro получит аналогичную кнопку управления камерой и ожидается, что его анонс состоится в ноябре 2024 года в Китае, с последующим запуском в Индии.

Также сообщается, что GT 7 Pro станет первым в мире смартфоном на Snapdragon 8 Gen 4.

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