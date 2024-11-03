Realme GT 7 Pro может стать самым мощным Android-смартфоном ноября

4 ноября в Китае будут представлены несколько флагманских смартфонов, среди них будет Realme GT 7 Pro, который оснащён новым процессором Snapdragon 8 Elite.

Компания Realme уже поделилась устройством с обозревателями, и хотя новый чип обещает значительный прирост производительности, первые отчёты указывают на возможные проблемы.

Стоит отметить, что Realme GT 7 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite стремится занять лидирующие позиции на рынке благодаря мощным ядрам Oryon.

Qualcomm утверждает, что новый чип обеспечивает прирост производительности на 45% и улучшение графики на 40%. Однако первые тесты показывают неоднозначные результаты.

Обозреватели отметили, что Realme GT 7 Pro сталкивался с перегревом во время стресс-тестов графического процессора. В тестах, таких как 3DMark Wild Life и Solar Bay, устройство выдавали предупреждения о высокой температуре и даже отключалось, чтобы избежать повреждений. Температура во время тестов достигала 46°C, что превышает безопасные пределы для большинства смартфонов.

При этом было отмечено, что в реальной работе аппарат не нагревается, а при 30-минутной сессии в Asphalt Legends Unite, аппарат нагрелся всего на несколько градусов. По всей видимости перегрев в смартфоне случается исключительно в синтетических стресс-тестах.

Источник: gizmochina