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Realme готовит запуск нового смартфона Neo 7 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Компания Realme анонсировала новый смартфон Neo 7 Pro, и в сети появились сведения о его характеристиках.

Если верить источнику, то устройство получит OLED-дисплей с разрешением 1.5K и закругленные края, что улучшит комфорт использования и визуальные впечатления.

Смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite, обеспечивающим высокую производительность как для игр, так и для обычных задач, с акцентом на энергоэффективность.

Батарея Neo 7 Pro составит 6500 мАч, а поддержка 120-ваттной быстрой зарядки позволит зарядить устройство до 100% за считанные минуты.

Кроме того, Realme может представить и другую модель с процессором Dimensity 9400 Plus, которая будет иметь плоский OLED-экран и батарею на 7000 мАч.

Ожидается, что новая серия появится на рынке во втором квартале 2025 года.

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