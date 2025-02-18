Главная » Новости

Realme готовит к запуску Neo 7 SE и Neo 7x с мощным аккумулятором

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Модель Neo 7 SE от Realme будет иметь мощный аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, что превосходит характеристики Redmi Turbo 4 Pro и Poco X7 Pro. Хотя компания ещё не подтвердила эту спецификацию, она анонсировала дату запуска своего нового смартфона.

Realme готовит к запуску Neo 7 SE и Neo 7x с мощным аккумулятором

Neo 7 SE будет оснащён новым процессором Dimensity 8400 от MediaTek, который сейчас доступен только в Redmi Turbo 4. Смартфон будет выглядеть более аккуратно по сравнению с флагманом Neo 7, с дизайном камеры, напоминающим iPhone 16.

Доступные цветовые варианты Neo 7 SE включают сине-белую расцветку с новым рисунком и черный вариант без украшений. Все три модели будут иметь плоские края, несмотря на ёмкость аккумулятора.

Realme готовит к запуску Neo 7 SE и Neo 7x с мощным аккумулятором

Ожидается, что Neo 7 SE будет иметь тот же 7000 мАч аккумулятор, что и более дорогая модель, с гарантией на 4 года при добавлении небольшой суммы к цене.

Realme также анонсировала второй смартфон, Neo 7x, который должен выйти 25 февраля. Ожидается, что его цена составит всего 999 юаней (12 400 руб.).

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.