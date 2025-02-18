Realme готовит к запуску Neo 7 SE и Neo 7x с мощным аккумулятором

Модель Neo 7 SE от Realme будет иметь мощный аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, что превосходит характеристики Redmi Turbo 4 Pro и Poco X7 Pro. Хотя компания ещё не подтвердила эту спецификацию, она анонсировала дату запуска своего нового смартфона.

Neo 7 SE будет оснащён новым процессором Dimensity 8400 от MediaTek, который сейчас доступен только в Redmi Turbo 4. Смартфон будет выглядеть более аккуратно по сравнению с флагманом Neo 7, с дизайном камеры, напоминающим iPhone 16.

Доступные цветовые варианты Neo 7 SE включают сине-белую расцветку с новым рисунком и черный вариант без украшений. Все три модели будут иметь плоские края, несмотря на ёмкость аккумулятора.

Ожидается, что Neo 7 SE будет иметь тот же 7000 мАч аккумулятор, что и более дорогая модель, с гарантией на 4 года при добавлении небольшой суммы к цене.

Realme также анонсировала второй смартфон, Neo 7x, который должен выйти 25 февраля. Ожидается, что его цена составит всего 999 юаней (12 400 руб.).