Realme C85 показали на фото перед индийским дебютом: IP69 и батарея 7000 мАч

Компания Realme объявила дату презентации нового смартфона линейки C — модель Realme C85 представят 28 ноября. В Индии уже запущен промосайт, на котором опубликованы ключевые характеристики устройства, ориентированного на бюджетный сегмент.

Производитель сообщил, что смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 7000 мАч. На одном заряде аппарат способен воспроизводить потоковое видео до 22 часов или музыку до 145 часов. По данным Realme, даже 1% заряда обеспечивает до 40 минут голосового звонка. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт и обратная зарядка 6,5 Вт.

Одной из главных особенностей модели стала полноценная защита от пыли и воды по стандарту IP69, что ранее не встречалось среди недорогих устройств бренда. Также устройство получит AMOLED-дисплей с яркостью 1200 нит и основную камеру с 50-мегапиксельным сенсором Sony.

Ранее Realme C85 уже выпускали во Вьетнаме, однако версия для индийского рынка отличается: вместо IPS-экрана, используемого во вьетнамской модификации, будет установлена AMOLED-панель. Допускается, что различий между версиями может оказаться больше.