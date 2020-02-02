Realme C3 станет первым смартфоном в мире с оболочкой Realme UI

Realme через несколько дней представит свой новый смартфон, которым станет Realme C3 с процессором Helio G70 и 6,5-дюймовым экраном.

Накануне представители китайской компании опубликовали тизер, посвященный смартфону и в нем указали, что это будет первый в мире аппарат с фирменной оболочкой Realme UI.

Realme сейчас во все свои смартфоны устанавливает ColorOS от OPPO. В дальнейшем она начнёт использовать только собственную прошивку.

Стоит отметить, что Realme UI для Realme C3 создана на базе Android 10. По заявлению разработчиков, оболочка получит 11 фирменных обоев, и возможность настройки иконок по размерам прозрачности.

Что касается самого смартфона Realme C3, то в нем установят 6,5-дюймовый дисплей, процессор Helio G70 и памяти 3/32 ГБ в базовой версии, а тауже 4/64 ГБ в старшей модификации.

Аккумулятор в аппарате будет на 5000 мАч. Презентация Realme C3 состоится 6 февраля.