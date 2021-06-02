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Realme C21Y имеет сертификаты NBTC и TUV

02.06.2021 11:43

Новый телефон Realme с номером модели RMX3261 получил сертификаты от Национальной комиссии по радиовещанию и телекоммуникациям Таиланда и TUV Rheinland. Эти сертификаты показали, что этот телефон будет поставляться в Таиланд и на некоторые рынки с Realme C21Y.

Помимо раскрытия поддержки подключения LTE, в списке NBTC Realme C21Y нет информации о других его характеристиках. На прошлой неделе телефон был замечен Федеральной комиссией по связи с несколькими ключевыми характеристиками и схемами.

Сертификация FCC Realme C21Y показала, что он оснащен дисплеем с каплевидным вырезом, а его задняя часть имеет модуль камеры квадратной формы. Блок камеры телефона оснащен тремя камерами и светодиодной вспышкой.

Realme C21Y имеет сертификаты NBTC и TUV

Сканер отпечатков пальцев также доступен на задней стороне Realme C21Y. На правом краю устройства есть качелька регулировки громкости и кнопка включения. Отсек для SIM-карты со специальным слотом для карт microSD и пара карт nano-SIM можно найти на левом краю устройства.

Realme C21Y имеет размеры 173,9 x 75,96 мм и оснащен батареей емкостью 4880 мАч. В списке FCC указаны некоторые другие характеристики, такие как Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS и Realme UI 2.0 на базе ОС Android 11. Имея несколько сертификатов на буксире, похоже, что Realme C21Y может стать официальным в ближайшие несколько дней.

Из связанных новостей, смартфон Realme C25s , который недавно стал официальным в Малайзии, может быть выпущен в Индии в этом месяце . Он может поставляться в вариантах, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища. Вероятно, он будет продаваться в цветовых вариантах, таких как Water Blue и Water Gray.

Источник — Astera.

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