Realme анонсировала светящийся в темноте смартфон P3 Pro

Компания Realme объявила о предстоящем запуске своего нового смартфона среднего класса, Realme P3 Pro, который будет представлен 18 февраля в Индии.

Устройство станет первым в своем сегменте с дизайном, светящимся в темноте, и будет доступно в трех цветах: Nebula Glow, Saturn Brown и Galaxy Purple. Однако только Nebula Glow будет светиться в темноте.

Realme P3 Pro будет отличаться изогнутой рамкой и компактной толщиной всего 7,99 мм, несмотря на аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. В отличие от своего предшественника, он получит плоский экран с центральным отверстием для фронтальной камеры.

Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и оснащён двумя задними камерами, включая 50-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией.

Устройство также будет защищено от пыли и воды по стандартам IP69, IP68 и IP66. Среди дополнительных функций — камера испарительного охлаждения и быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт. Однако стоит отметить, что аудиоразъём в этом смартфоне отсутствует.