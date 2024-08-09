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Realme анонсировала презентацию 300-ваттной зарядки

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Компания Realme анонсировала мероприятие, на котором, как ожидается, будет представлена новая технология 300-ваттной зарядки.

Realme анонсировала презентацию 300-ваттной зарядки

Презентация запланирована на 14 августа в Китае в рамках Realme Fan Festival.

На тизере, опубликованном компанией, изображены два аккумулятора с надписью: «Побей рекорд ещё раз. Станьте свидетелем вехи развития быстрой зарядки мобильного телефона».

Первый рекорд относится к 240-ваттной зарядке, которая используется в смартфоне realme GT Neo5 и позволяет зарядить батарею на 4600 мАч до 50% всего за 4 минуты.

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