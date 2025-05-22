Главная » Новости

Realme анонсировала Neo 7 Turbo в полупрозрачном корпусе Transparent Gray

Автор На чтение 2 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания Realme официально представила уникальный вариант смартфона Realme Neo 7 Turbo Transparent Gray, отличающийся полупрозрачной задней панелью с визуализацией внутренней компоновки. Презентация прошла через официальную страницу бренда на платформе Weibo, а запуск устройства в Китае намечен на 29 мая.

По данным Realme, задняя панель нового варианта выполнена с применением лазерной гравировки и многослойной текстуры, создающей эффект полного обзора внутренних компонентов. Особенно выделены NFC-катушка и зона у модуля камеры — предположительно с индикатором зарядки, что придаёт смартфону высокотехнологичный и визуально эффектный вид.

Realme анонсировала Neo 7 Turbo в полупрозрачном корпусе Transparent Gray

Согласно утечкам, Realme Neo 7 Turbo получит плоский дисплей с разрешением 1,5K, аккумулятор на 7000 мАч и быструю зарядку мощностью 100 Вт. В основе устройства — чипсет MediaTek Dimensity 9400e, в паре с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. Конфигурации будут включать до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

Ожидается, что смартфон будет работать под управлением Realme UI 6 на базе Android 15. Камера — тройная, с основным 50-МП датчиком Sony IMX882 с оптической стабилизацией, 8-МП сверхширокоугольным модулем и 50-МП телефотосенсором.

По имеющимся сведениям, Realme Neo 7 Turbo может стать глобальной версией будущего Realme GT 7. Устройство выйдет в ценовом диапазоне от 2500 до 3000 юаней (примерно $340–$415) и составит конкуренцию моделям OnePlus Ace 5 Racing Edition, iQOO Z10 Turbo Pro и Redmi Turbo 4 Pro на китайском рынке.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.