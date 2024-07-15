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Realme анонсировала дату дебюта смартфонов Realme 13 Pro и 13 Pro+

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Китайская компания опубликовала тизерное изображение, в котором говорится о дате презентации новых смартфонов.

Realme анонсировала дату дебюта смартфонов Realme 13 Pro и 13 Pro+

 

Речь идет о моделях Realme 13 Pro и 13 Pro+, которые уже были замечены в сертификационных базах, благодаря чему основные их характеристики стали известно до официальной премьеры.

Realme готовится к презентации своих новых смартфонов, realme 13 Pro и 13 Pro+ в этом месяце. Согласно изображению, новые устройства будут представлены 30 июля.

Компания realme ранее подтвердила, что смартфоны будут доступны в трех расцветках: зеленой (экокожа), золотой и фиолетовой (стекло). Оба варианта realme 13 Pro будут предлагать четыре варианта памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Из утечек данных от регулятора TENAA стало известно, что realme 13 Pro+ будет иметь изогнутый по бокам дисплей размером 6,7 дюйма и процессор Snapdragon 7-й серии.

Также известно, что устройство будет оснащено батареей емкостью 5050 мАч и тройной задней камерой (50 + 8 + 50 Мп), включающей «перископ».

Realme анонсировала дату дебюта смартфонов Realme 13 Pro и 13 Pro+

 

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