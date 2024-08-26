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Realme анонсировал бюджетный Note 60 с IP64 и АКБ 5000 мАч дешевле 9 000 рублей

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На официальном сайте Realme появилась информация о новом бюджетном смартфоне Realme Note 60, который будет представлен в двух цветах: черном и синем. Официальная презентация устройства состоится 30 августа.

Realme анонсировал бюджетный Note 60 с IP64 и АКБ 5000 мАч дешевле 9 000 рублей

Realme Note 60 оснащен 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Особенностью дисплея является возможность использования его мокрыми пальцами без фантомных нажатий. Корпус смартфона защищен по стандарту IP64 от пыли и влаги, оставаясь при этом схожим с предшественником Note 50.

Что касается внутреннего устройства, смартфон использует чипсет Unisoc T612, а объем оперативной памяти варьируется от 4 до 8 ГБ. Также доступны версии с 64, 128 и 256 ГБ встроенной памяти.

Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, но скорость зарядки остается на уровне 10 Вт. Фронтальная камера осталась 5 МП, а основная была улучшена до 32 МП.

Стоимость базовой версии Realme Note 60 стартует от 90 долларов (примерно 8300 рублей).

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