Realme 7 получает стабильное обновление Android 11

Realme 7 был запущен во второй половине 2020 года как прямой преемник Realme 6, выпущенного ранее в этом году. Как и его предшественник, он также дебютировал с пользовательским интерфейсом Realme на базе Android 10. В конце декабря бренд открыл регистрацию раннего доступа Realme UI 2.0 на базе Android 11 для этого телефона. Шесть месяцев спустя телефон наконец-то начал получать стабильное обновление Android 11.

Согласно многочисленным сообщениям пользователей в сообществе realme, китайский производитель смартфонов начал выпуск стабильного обновления realme UI 2.0 для realme 7. Последнее обновление системы для телефона выходит с версией прошивки RMX2151_11_C.08 .

Производитель телефона еще не объявил о выпуске обновления официально. Следовательно, мы не уверены, какая версия прошивки требуется для получения стабильного обновления Android 11 на Realme 7.

Мы считаем, что обновление выпускается партиями, как и любое другое обновление системы OTA. Следовательно, сборке может потребоваться некоторое время, чтобы поразить все юниты. В любом случае, все пользователи Realme 7 должны иметь возможность испытать Realme UI 2.0 в ближайшие дни.

Для тех, кто не знает, Realme UI 2.0 основан на ColorOS 11 с некоторыми настройками здесь и там. Следовательно, основные функции двух скинов Android абсолютно одинаковы. При этом, поскольку Realme 7 — бюджетный смартфон, он может не поддерживать все новые функции.

Источник — Astera.