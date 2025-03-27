Realme 14 5G получил Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 и цену в 34 000 рублей

Компания Realme представила свой новый смартфон Realme 14 5G на международном рынке. Устройство среднего класса было анонсировано в Таиланде и предлагает мощную батарею и новый чипсет.

Realme 14 5G имеет 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 и предлагает 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Устройство работает на Android 15 с интерфейсом Realme UI 6.0. На задней панели расположена 50-мегапиксельная камера, а спереди — 16-мегапиксельная камера для селфи. В смартфоне также есть функции искусственного интеллекта для улучшения качества фотографий. Среди других особенностей — защита от воды и пыли по стандарту IP69 и двойные стереодинамики.

Realme 14 5G доступен в трёх цветах: «Розовый воин», «Титановый шторм» и «Серебряный механизм». В Таиланде цена на базовую версию с 12 ГБ + 256 ГБ составляет 13 900 бат (34 000 руб.) а версия с 12 ГБ + 512 ГБ стоит 15 999 бат (39 500 руб.).

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