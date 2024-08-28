РБК: среднее время просмотра YouTube в РФ сократилось с 52 до 38 минут

Падение популярности YouTube среди россиян связано с его замедлением. Согласно исследованию Mediascope, на которое ссылается РБК, среднее время просмотра на платформе сократилось с 52 до 38 минут в день за последний месяц.

С начала августа пользователи проводили на YouTube всё меньше времени: сначала 49 минут, затем 43, 39 и, наконец, 38 минут. Также снизился среднесуточный охват с 45-46% до 38-39%.

Среди активных пользователей время на платформе также уменьшилось с 111 минут в день до примерно 91-92 минут.

Исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова отметила, что проблемы с загрузкой видео стали причиной снижения активности.

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что замедление связано с соблюдением российских законов, а не с действиями властей. Он добавил, что проблемы возникли из-за того, что Google прекратил обслуживание российских дата-центров.

Источник: РБК.