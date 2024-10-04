Разработчики YouTube ошибочно забанили тысячи каналов за спам

Некоторые пользователи YouTube столкнулись с проблемами, связанными с удалением каналов и потерей доступа к платным подпискам, таким как YouTube TV, YouTube Premium и YouTube Music.

Сотрудник Google подтвердил, что это произошло из-за ошибки компании и пообещал, что ситуация будет исправлена.

Представитель Google сообщил, что каналы были ошибочно удалены за «спам и обманные практики». Команда YouTube активно работает над восстановлением этих каналов.

Он также отметил, что вместе с каналами могут пропасть некоторые материалы, такие как плейлисты, но они будут восстановлены в скором времени.

«Мы очень сожалеем об этой ошибке и сообщим, когда все будет решено», — добавил представитель Google.