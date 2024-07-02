Разработчики YouTube начнут удалять созданный при помощи ИИ контент

YouTube теперь удаляет видеоконтент, в котором используется искусственный интеллект для имитации лиц и голосов пользователей.

Пользователи могут запросить удаление такого контента, но решение о его удалении принимается вручную после оценки различных факторов. YouTube также предоставляет создателям спорного контента 48 часов на удаление его самостоятельно.

В случае удаления контента, он полностью удаляется с платформы, а информация о пользователе может быть удалена из названия и описания видео.

YouTube продолжает эксперименты с использованием искусственного интеллекта, но подчеркивает, что контент, созданный с помощью ИИ, все равно должен соответствовать правилам сообщества.