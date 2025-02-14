Главная » Новости

Разработчики WhatsApp вводят новые темы для чатов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

WhatsApp объявил о внедрении новых тем для чатов, позволяющих пользователям персонализировать свои разговоры. Теперь можно изменять цвета пузырьков чата и фон, а также доступны 30 новых вариантов обоев для дальнейшей настройки.

Разработчики WhatsApp вводят новые темы для чатов

Пользователи смогут выбирать из предустановленных тем, которые изменяют одновременно и пузырьки, и фон, или создавать собственные комбинации цветов. Новые настройки позволяют применять единую тему ко всем чату, а также настраивать отдельные беседы.

В WhatsApp подчеркнули, что изменения будут видны только пользователю, который их установил, поэтому личные предпочтения не повлияют на других участников.

Чтобы установить тему по умолчанию, нужно зайти в настройки и выбрать «Тема чата по умолчанию». Для индивидуальной настройки достаточно коснуться названия чата в верхней части экрана. Новые возможности будут доступны всем пользователям в течение следующих нескольких недель.

источник

WhatsApp
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.