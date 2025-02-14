Разработчики WhatsApp вводят новые темы для чатов

WhatsApp объявил о внедрении новых тем для чатов, позволяющих пользователям персонализировать свои разговоры. Теперь можно изменять цвета пузырьков чата и фон, а также доступны 30 новых вариантов обоев для дальнейшей настройки.

Пользователи смогут выбирать из предустановленных тем, которые изменяют одновременно и пузырьки, и фон, или создавать собственные комбинации цветов. Новые настройки позволяют применять единую тему ко всем чату, а также настраивать отдельные беседы.

В WhatsApp подчеркнули, что изменения будут видны только пользователю, который их установил, поэтому личные предпочтения не повлияют на других участников.

Чтобы установить тему по умолчанию, нужно зайти в настройки и выбрать «Тема чата по умолчанию». Для индивидуальной настройки достаточно коснуться названия чата в верхней части экрана. Новые возможности будут доступны всем пользователям в течение следующих нескольких недель.

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