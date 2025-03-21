Разработчики WhatsApp устанавливают лимит на бизнес-рассылки

Компания WhatsApp сообщила о введении ограничений на массовые рассылки, чтобы сократить объем спама в своем приложении.

В ближайшее время пользователи смогут отправлять максимум 30 прямых сообщений в месяц. Для тех, кто хочет более активно взаимодействовать с аудиторией, будут доступны функции обновлений статуса и каналов.

Бизнес-аккаунты также получат ограничения на бесплатные рассылки.

Планируется добавить платную версию с расширенными возможностями. В тестовом периоде пользователи бизнес-аккаунтов смогут отправлять до 250 бесплатных персонализированных сообщений для рекламы своих товаров, свыше лимита уже будет тарифицироваться согласно дополнительному пакету сообщений.

Эти меры направлены на уменьшение спама. Компания уже внедряла различные инициативы, такие как ограничение числа маркетинговых сообщений и возможность «отписки». Также WhatsApp планирует взимать плату за разные типы сообщений в своем бесплатном приложении для бизнеса.