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Разработчики WhatsApp научили мессенджер переносить чаты по QR-коду

Автор На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

На данный момент новая функция доступна только в бета-версии WhatsApp и она позволяет переносить чаты через QR-код на платформе Android.

Разработчики WhatsApp научили мессенджер переносить чаты по QR-коду

Новая функция позволяет переносить чаты с одного смартфона на другой без особых усилий. Ранее пользователи должны были использовать кабель или синхронизацию с облачным хранилищем Google Drive для сохранения своих переписок при приобретении нового устройства. Однако теперь эти способы стали устаревшими.

Новая функция позволяет пользователям переносить свои чаты с помощью QR-кода. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо открыть WhatsApp на старом Android-смартфоне, затем перейти в раздел «Настройки» — «Чаты» — «Перенести чаты».

На экране старого устройства появится уникальный QR-код, который нужно отсканировать с помощью камеры нового смартфона.

После сканирования и подтверждения, история всех чатов будет перенесена на новое устройство. Важно отметить, что переписка также останется доступной на старом смартфоне.

Эта функция работает как на смартфонах Android, так и на iPhone. Ранее WhatsApp имел отдельные способы переноса данных для разных платформ, но с введением QR-кода процесс стал универсальным и упрощенным.

 

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