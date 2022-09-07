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Разработчики VK запустили в тестовом режиме портал dzen.ru с контентом авторов «Дзена»

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Пока сервис работает в тестовом режиме, его откроют полноценно после завершения сделки между «Яндексом» и VK.

Сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» в дальнейшем полностью переедут на сайт dzen.ru, он уже доступен для пользователей, но пока он находится в стадии бета-версии.

Сделку между компаниями планируется закрыть к концу года, а до этого времени разработчики проработают все моменты, проведут редирект с сайта yandex.ru и увеличат пропускную способность.

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по переходу сервисов «Яндекса» в управление VK. После полного завершения сделки поисковая система «Яндекс» будет размещена по адресу ya.ru.

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