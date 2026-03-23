Разработчики «Телеги» заявили об отсутствии связи с VK

Команда приложения «Телега» прокомментировала обсуждения, связанные с возможной связью сервиса с компанией VK. Разработчики заявили, что приложение является самостоятельной разработкой и не зависит от других компаний.

По их словам, «Телега» не представляет собой отдельный мессенджер. Приложение является сторонним клиентом Telegram, созданным на основе открытого исходного кода и официального API. Таким образом, речь идет о дополнительном инструменте для работы с уже существующим сервисом.

Разработчики отметили, что защита данных пользователей осуществляется с использованием протокола MTProto, аналогично оригинальному приложению Telegram. Уровень шифрования, по их информации, сохраняется на том же уровне.

Также представители проекта подчеркнули, что приложение не выполняет никаких действий без участия пользователя. В частности, оно не может самостоятельно отправлять сообщения, совершать звонки или инициировать другие операции.

При этом разработчики подтвердили использование отдельных технологических решений VK. Речь идет о коммерческом применении некоторых компонентов, включая модули для звонков и элементы серверной инфраструктуры. Кроме того, в проекте задействованы сторонние сервисы, в том числе решения Yandex Cloud.

В компании отметили, что использование внешних технологий является распространенной практикой в сфере разработки программного обеспечения и не свидетельствует о зависимости от других организаций.

