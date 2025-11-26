Главная » Новости

Разработчики Hytale показали 27 минут геймплея творческого режима

Авторы проекта Hytale опубликовали новый блог, в котором продемонстрировали 27-минутный ролик работы в творческом режиме и рассказали о развитии игры. Видео представил инженер направления Ктар.

В показе разработчики раскрыли набор инструментов, доступных игрокам. Панель быстрой настройки позволяет выбирать удобный способ перемещения и регулировать параметры, облегчающие создание собственных миров. В набор инструментов входят различные кисти и блоки с разными типами текстур, лазерная указка для измерения расстояний, механизмы для сборки анимаций и другие функции.

Чтобы наглядно показать возможности режима, команда записала процесс строительства замка — при этом были задействованы почти все доступные инструменты.

По словам разработчиков, параллельно с совершенствованием творческого режима они продолжают работу и над другими игровыми направлениями.

