Разработанную в России игру Atomic Heart запустили на отечественном процессоре «Эльбрус-8С»

Возможности отечественного процессора «Эльбрус-8С» продемонстрировали на самой новой игре от российской компании.

В Telegram-канале Максима Горшенина опубликовано видео, в котором видно, что на процессоре «Эльбрус-8С» работает экшен об альтернативном СССР Atomic Heart.

Игра работала в оконном режиме, а процессор был загружен на 100%.

Отмечается, что для запуска на российском процессоре пришлось использовать двоичный транслятор Lintel, так как минимальные системные требования для игры называют Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1600.

Сейчас Atomic Heart доступна для заказа через VK Play и Steam, также ее выпустили для консолей.