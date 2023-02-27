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Разработанную в России игру Atomic Heart запустили на отечественном процессоре «Эльбрус-8С»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 83 Опубликовано

Возможности отечественного процессора «Эльбрус-8С» продемонстрировали на самой новой игре от российской компании.

В Telegram-канале Максима Горшенина опубликовано видео, в котором видно, что на процессоре «Эльбрус-8С» работает экшен об альтернативном СССР Atomic Heart.
Игра работала в оконном режиме, а процессор был загружен на 100%.

Отмечается, что для запуска на российском процессоре пришлось использовать двоичный транслятор Lintel, так как минимальные системные требования для игры называют Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 5 1600.

Сейчас Atomic Heart доступна для заказа через VK Play и Steam, также ее выпустили для консолей.

«Эльбрус-8С» Atomic Heart
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