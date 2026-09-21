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Разборка iPhone 18 Pro раскрыла емкость батарей и особенности конструкции

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Разборка iPhone 18 Pro раскрыла емкость батарей и особенности конструкции

Специалисты iFixit разобрали iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и изучили внутреннее устройство новых смартфонов Apple. Разборка подтвердила емкость аккумуляторов версий без физического слота для SIM-карты.

iPhone 18 Pro получил батарею на 4288 мА·ч, что примерно на 0,8% больше, чем у предшественника. Емкость аккумулятора iPhone 18 Pro Max составила 5567 мА·ч — на 9,4% больше по сравнению с iPhone 17 Pro Max.

Версии только с eSIM продаются в США, Канаде, Мексике, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Омане, Бахрейне и Кувейте. В остальных странах смартфоны оснащаются физическим слотом для SIM-карты.

В ходе разборки также изучили систему камеры с переменной диафрагмой и увеличенную испарительную камеру охлаждения. Кроме того, NAND-память теперь размещена внутри двухслойной системной платы, что, по оценке iFixit, усложняет ремонт накопителя.

Специалисты также обнаружили, что пластиковая рамка дисплея треснула или отделилась у трех из четырех разобранных iPhone 18 Pro. Ранее с подобной проблемой при разборке предыдущих моделей они не сталкивались, однако для окончательных выводов потребуются дополнительные тесты.

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