Расширение для Chrome меняет все упоминания AI на эмодзи 💩

Разработчик представил расширение для браузера Chrome, которое автоматически находит на веб-страницах все упоминания «AI» и заменяет их эмодзи 💩. По словам автора, особенно заметно эффект проявляется при чтении новостей, где термин AI встречается очень часто.

Для пользователей, придерживающихся более радикального подхода, также существует приложение для macOS. Оно интегрируется с системными шрифтами и подставляет эмодзи 💩 не только при отображении текста, но и во время набора сочетания AI с клавиатуры.

Примечательно, что само расширение было создано с использованием Claude — системы искусственного интеллекта. Таким образом, инструмент для замены упоминаний AI появился благодаря технологии AI.