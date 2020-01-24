Рассекречены основные характеристики смартфона Vivo iQOO 3

Инсайдер из Китая в социальной Сети рассказал про новый смартфон Vivo iQOO 3. В частности, были раскрыты его основные характеристики и ориентировочная дата презентации.

Китайский смартфон Vivo iQOO 3 получит 6,44 дюймовый OLED экран производства Samsung.

Разрешение матрицы составит 2400х1080 пикселей. Фронтальную камеру в экране разместят в небольшом отверстии размещённом в правом верхнем углу.

В основе будущей новинки ляжет Snapdragon 865. Батарею в смартфон установят на 4410 мАч, а заряжать ее можно будет через быструю зарядку мощностью 55 Вт.

Основная камера Vivo iQOO 3 будет четырехмодульной с основным датчиком на 48 Мп.

Vivo iQOO 3 представят весной, причем уже в марте iQOO станет отдельной компанией и будет предлагаться на индийском рынке.