Рассекречен дизайн камеры и характеристики Sony Xperia 10 VII

Ожидается, что Sony Xperia 10 VII поступит в продажу в октябре 2025 года, но производитель чехлов SpinoArmor уже разместил защитный аксессуар для устройства на Amazon Japan. Этот список даёт раннее представление о внешнем виде телефона, хотя окончательная версия может отличаться.

Снимки показывают заметные изменения в расположении камеры. Судя по всему, Sony перешла на модуль в форме капсулы, который почти полностью занимает заднюю панель. В нём расположены два объектива рядом друг с другом, в отличие от вертикального расположения в Xperia 10 VI. Модуль также включает LED-вспышку и два микрофона.

Фронтальная панель сохраняет дисплей с широкими верхней и нижней рамками, без выреза или отверстия под камеру. На правой стороне находятся кнопки регулировки громкости и блокировки, а также крепление для ремешка. На изображениях чехла нет кнопки спуска затвора камеры, однако устройство всё ещё ожидается с этой функцией.

По слухам, смартфон получит 6,1-дюймовый экран с соотношением сторон 21:9, что сделает его одним из самых узких на рынке. Рамка будет металлической, вместо пластиковой, а процессор обновят с Snapdragon 6 Gen 1 до Snapdragon 6 Gen 4.

Xperia 10 VII продолжает стратегию Sony по выпуску компактных смартфонов с вытянутыми экранами, ориентированных на узкую аудиторию. Доля компании на мировом рынке смартфонов снизилась примерно до 1 %, продажи сокращены в ряде регионов, включая Европу. Тем не менее бренд Xperia остаётся активным, предлагая устройства пользователям, для которых важны возможности камеры и индивидуальный дизайн.

