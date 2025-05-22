Раскрыты технические характеристики OnePlus Ace 5 Ultra, Racing edition

Компания OnePlus готовится представить новые флагманские смартфоны — OnePlus Ace 5 Ultra (Extreme Edition) и OnePlus Ace 5 Racing Edition. Оба устройства прошли сертификацию на китайской платформе TENAA, что позволило раскрыть ключевые технические характеристики. Официальный анонс моделей запланирован на 27 мая в Китае.

Согласно документам TENAA, OnePlus Ace 5 Ultra (модель PLC110) получит 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800×1272 пикселя и чипсет MediaTek Dimensity 9400 Plus с тактовой частотой до 3,73 ГГц. Устройство будет оснащено двухэлементной батареей общей ёмкостью около 7000 мАч, основной камерой на 50 МП + 8 МП, фронтальной камерой 16 МП, ИК-бластером и сканером отпечатков пальцев под экраном. Размеры корпуса — 163,41×77,04×8,10 мм, вес — 206 г.

Модель OnePlus Ace 5 Racing Edition (модель PLF110) будет оснащена 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392×1080 пикселей и чипсетом Dimensity 9400e (до 3,4 ГГц). Смартфон также получит батарею на 6930 мАч, основную камеру 50 МП + 2 МП, фронтальную 16 МП, а также те же дополнительные функции, включая сканер под экраном и ИК-порт. Габариты — 163,58×76,02×8,27 мм, вес — 199 г.

Обе модели будут поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт и оснащены клавишей Plus Key, впервые представленной в OnePlus 13T.

OnePlus Ace 5 Racing Edition выйдет в цветах Wilderness Green, White и Rock Black, с конфигурациями памяти до 16 ГБ + 512 ГБ.

Ace 5 Ultra будет доступен в оттенках Breeze Blue, Titanium и Phantom Black, включая топовую версию с 1 ТБ хранилища.