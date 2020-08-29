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Раскрыты спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070

29.08.2020 17:53

В преддверии запланированного Nvidia мероприятия 1 сентября можно наблюдать несколько утечек с подробностями о предстоящей линейке видеокарт RTX серии 3000. Несмотря на то, что Nvidia объявила о мероприятии, компания не предоставила никаких конкретных подробностей о том, чего ожидать. Инсайдеры отрасли давно предполагают, что Nvidia использует сентябрьское мероприятие, чтобы представить преемника нынешнего флагманского графического процессора RTX 2080 Ti, и теперь известно, что могут дебютировать до трех новых карт серии 3000.

Ссылаясь на неназванные источники, издание Videocardz сообщило, что карты, которые будут выпущены, включают RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 среднего уровня. Как флагман серии, многие предполагали, что мощный RTX 3090 от Nvidia в конечном итоге заменит нынешний Titan RTX в линейки 2000 и используют новую архитектуру Ampere компании.

Ожидается, что этот мощный флагман будет поставляться с колоссальными 24 ГБ видеопамяти с тактовой частотой памяти 19,5 Гбит/с, а также с 5 248 ядрами. В конструкции используется 384-битная шина, обеспечивающая максимальную пропускную способность 936 ГБ/с. Хотя предыдущие утечки предполагали, что эта карта будет перемещена на новый 12-контактный разъем, последняя утечка указывает, что пользовательские платы будут использовать двойные 8-контактные разъемы для обеспечения требуемой мощности 350 Вт. Предполагается, что повышенная тактовая частота этой карты составляет 1 695 МГц.

Следующим в линейке идет RTX 3080, который, как сообщается, будет поставляться с 10 ГБ памяти GDDR6X с тактовой частотой памяти 19 Гбит / с, но источники утверждают, что пользовательские варианты этой платы от партнеров Nvidia могут поставляться с удвоенным объемом памяти. RTX 3080 с тактовой частотой 1710 МГц с 20 ГБ памяти станет мощным соперником, который по производительности не так уж и далек от RTX 3090.

Для новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 потребуется мощный блок питания мощностью 850 Вт

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