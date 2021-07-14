Раскрыты полные спецификации Realme RMX3361

На прошлой неделе на сайте сертификации TENAA был обнаружен телефон Realme с RMX3361 с некоторыми деталями, такими как размер дисплея, емкость аккумулятора и размеры. Теперь список был обновлен с его полными характеристиками, но, к сожалению, его изображения еще недоступны. Этот телефон может дебютировать как Realme GT Master Explorer Edition вместе с Realme GT Master Edition 21 июля в Китае.

Realme RMX3361 имеет 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD +. Он питается от двухэлементной батареи емкостью 2100 мАч (номинальная емкость). Его общая емкость может составлять 4200 мАч (номинальное значение). Устройство оснащено восьмиъядерным процессором 2,4 ГГц и, как ожидается, поступит в Китай с вариантами оперативной памяти, такими как 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ.

RMX3361 может поставляться в вариантах хранения, таких как 128 ГБ и 256 ГБ. Устройство загрузится с ОС Android 11 и не будет поддерживать внешнее хранилище. Он имеет 32-мегапиксельную селфи-камеру, а его задняя панель оснащена тройной камерой на 64 мегапикселя + 8 мегапикселей + 2 мегапикселя.

Другие функции Realme RMX3361 включают сканер отпечатков пальцев на экране и поддержку быстрой зарядки. Телефон имеет габариты 159,2 x 73,5 x 8 мм и весит 174 грамма. Он будет доступен в белом, синем и сером цветах.

На прошлой неделе был опубликован отчет, раскрывающий цены, технические характеристики и визуализацию телефонов серии GT Master Edition. По характеристикам телефон полностью совпадает с RM3361. Публикация раскрыла некоторую дополнительную информацию, такую ​​как поддержка частоты обновления 120 Гц, Snapdragon 778G, быстрая зарядка 65 Вт и аудиоразъем 3,5 мм. Также выяснилось, что устройство может быть в трех вариантах: 6 ГБ + 64 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Эти модели могут стоить 349 евро (~ 411 долларов), 399 евро (~ 470 долларов) и 449 евро (~ 529 долларов) соответственно.

Источник — Astera.