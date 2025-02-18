Раскрыты подробности о смартфонах Xiaomi серии Civi с Snapdragon 8s Elite

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о предстоящих телефонах с процессором SM8735 (Snapdragon 8s Elite), которые станут частью новой серии Civi от Xiaomi. Источники указывают на значительные улучшения по сравнению с текущей моделью Civi 4 Pro.

Ожидается, что новый смартфон будет иметь дисплей с четырьмя изогнутыми краями и разрешением 1,5K, а также оптический датчик отпечатков пальцев.

Корпус устройства будет выполнен из качественного металла. В числе характеристик — основная камера на 50 мегапикселей с выдающейся обработкой изображений и телеобъектив JN5 также на 50 мегапикселей. Аккумулятор будет ёмкостью около 6000 мАч, а дизайн останется лёгким.

Для сравнения, текущий Xiaomi Civi 4 Pro, выпущенный в марте 2023 года, оснащён процессором Snapdragon 8s Gen3 и имеет 6,55-дюймовый OLED-экран с разрешением 1236 x 2750 и частотой обновления 120 Гц.

Камера Civi 4 Pro включает 50-мегапиксельную основную камеру с датчиком Light Hunter 800 и профессиональный портретный объектив на 50 МП.

Аккумулятор этой модели имеет ёмкость 4700 мАч и поддерживает беспроводную быструю зарядку мощностью 67 Вт.