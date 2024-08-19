Раскрыты первые подробности про новый смартфон Vivo X200

Инсайдер под ником Digital Chat Station поделился изображением нового смартфона VivoX200 перед его официальным анонсом.

Согласно опубликованным данным, устройство будет иметь плоский экран с тонкими рамками и вырезом для фронтальной камеры.

На задней панели расположен большой круглый модуль основной камеры с четырьмя датчиками, однако их функции пока не раскрыты.

По предварительной информации, Vivo X200 будет оснащён дисплеем с разрешением 1,5K и 50-мегапиксельной основной камерой.

Также ожидается аккумулятор на 5800 мАч с поддержкой быстрого зарядного устройства, но без беспроводной зарядки.