Раскрыты основные способы взлома аккаунтов в мессенджере Telegram

В компании Angara Security рассказали о том, что мошенники часто используют каналы блогеров для распространения фейковых новостей.

Одними из самых популярных методов взлома аккаунтов в Telegram являются поддельные страницы авторизации и сайты с голосованиями, где жертвы должны подтвердить свою личность, что позволяет злоумышленникам украсть их данные.

Также появились схемы с фишинговыми сообщениями, которые предлагают удалить аккаунт или дарят фальшивую премиум-подписку в Telegram.

Эксперты напомнили о методах, использованных в 2022 году, когда мошенники создавали поддельные чаты «Избранное», добавляя туда жертву, чтобы получить важную информацию, пишет ТАСС.

Кроме того, атаки с подменой SIM-карт остаются актуальными, так как многие сервисы, включая Telegram, используют одноразовые коды из SMS для защиты аккаунтов.

Каналы блогеров и аккаунты известных личностей становятся привлекательными целями для хакеров, которые пытаются получить конфиденциальную информацию.

Кража аккаунтов сотрудников компаний может привести к продаже данных конкурентам, а учетные записи работников важных объектов могут использоваться для сбора информации и кибератак.

Обычные пользователи также рискуют, их аккаунты могут быть использованы для распространения вредоносных ссылок или вирусов.