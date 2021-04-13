Несколько дней осталось до официальной презентации нового флагманского смартфона китайской компании, и в сети появляется все больше подробностей.

Так, недавно были раскрыты новые подробности о флагманском смартфоне ZTE Axon 30 Ultra, который судя по всему будет самым тонким аппаратом в мире, получившим процессор Snapdragon 888.

Как стало известно, толщина корпуса смартфона составит 8 мм, и это при том, что аккумулятор в нем будет иметь емкость 4 500 мАч.

Весить модель будет 188 граммов, а толщина его металлической рамки составит 1,7 мм. Еще известно, что в основной камере установят модель на 64 Мп и перископный датчик на 8 Мп.

Для селфи будет в устройстве предложат 44-мегапиксельную камеру. Еще в нем будет память LPDDR5 и UFS 3.1, а также стереодинамики. Ранее сообщалось, что стоимость новинки составит 1,2 тыс. долларов.