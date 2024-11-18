Раскрыты ключевые характеристики смартфонов Redmi K80 и K80 Pro

Компания Xiaomi планирует выпустить смартфоны серии Redmi K80 к концу этого месяца. Недавние данные инсайдера в Weibo раскрыли характеристики моделей Redmi K80 и K80 Pro.

Базовая версия Redmi K80 будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается, что дисплей будет панелью Huaxing LTPS с разрешением 2K и плоским дизайном. Основная камера будет состоять из 50-мегапиксельного сенсора Omnivision OV50, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 2-мегапиксельного макрообъектива. Фронтальная камера получит 20-мегапиксельный сенсор Omnivision OV20B.

Аккумулятор K80 будет ёмкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой на 90 Вт. Устройство будет иметь ультразвуковой датчик отпечатков пальцев под дисплеем, металлическую среднюю рамку и защиту IP68 от воды и пыли.

Что касается K80 Pro, он будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Дисплей останется таким же, как и у K80. В Pro-версии камера получит 50-мегапиксельный основной сенсор Omnivision OV50, 32-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик ISOCELL KD1 и 50-мегапиксельный телеобъектив с оптическим зумом 2,6x. Фронтальная камера также будет 20-мегапиксельной.

Аккумулятор K80 Pro будет меньше — 6000 мАч, но поддерживает быструю зарядку на 120 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. Остальные характеристики, такие как датчик отпечатков пальцев, металлическая рамка и защита IP68, останутся теми же.