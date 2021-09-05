Раскрыты характеристики грядущего смартфона NOKIA G50 5G

HMD Global стала преемником мобильного подразделения Nokia, и скоро ей исполнится пять лет, поскольку она пытается завоевать рынок, используя легендарное имя Nokia . Компании похвастаться нечем, хотя «возвращение легенды» произошло, сам бренд в нынешнем состоянии далек от «той Nokia» по силе и авторитету. Но это не мешает HMD Global продолжать искать способы завоевать лояльность пользователей.

Следующим устройством станет Nokia G50, который должен стать доступным 5G-смартфоном компании. Устройство удалось отметить в базе данных бенчмарков Geekbench, что позволило выяснить, что оно основано на чипе Snapdragon 480 с пиковой частотой 2,04 ГГц, имеется 4 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 11.

Согласно информации с сайта сертификационного агентства TENAA , Nokia G50 будет иметь 6,82-дюймовый HD + IPS-дисплей, 2/4/6/8 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель на 64/128/256 ГБ. Смартфон весит 220 граммов, а внутри корпуса размерами 173,83 × 77,68 × 8,85 мм находится аккумулятор на 4850 мАч.

Nokia G50 имеет сканер отпечатков пальцев на стороне, модуль селфи 8-Мп и четыре компонента основной камеры с 48 Мп главного датчика.

Google урезал функционал своего помощника на простых телефонах Nokia KaiOS

Хотя смартфоны все больше приближаются к стоимости обычных кнопочных телефонов, последняя категория все еще продолжает пользоваться некоторой популярностью. Многие из этих телефонов работают под управлением операционной системы KaiOS.

Эти телефоны предлагают расширенные функциональные возможности во многом благодаря интеграции со службами Google, включая голосовой помощник Google Assistant. Благодаря «Ассистенту» простые кнопочные телефоны с KaiOS могут использовать голосовые команды, чтобы позвонить кому-нибудь, отправить сообщение, включить различные функции устройства, настроить громкость, открывать приложения, запускать видео на YouTube, выполнять поиск на Google Maps. и в поисковике гугл и тд.

Однако недавно Google Voice Assistant для KaiOS утратил базовую функциональность; возможность отправлять текстовые сообщения и совершать звонки с помощью голосовых команд.

В связи с недавними изменениями, внесенными Google, функциональные телефоны с KaiOS будут иметь ограниченную функциональность с Google Assistant. Звонки и отправка SMS своим контактам с помощью Google Assistant больше не доступны. Остальные функции Google Assistant в настоящее время работают в обычном режиме.

По данным StatCounter за июль 2021 г .; KaiOS находится на четвертом месте по распространенности среди мобильных операционных систем с долей 0,19%. Доминирует Android с долей 72,21%, а iOS (второе место) — 26,92%.