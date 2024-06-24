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Раскрыты характеристики, дизайн и дата премьеры смартфона Redmi 13 5G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Xiaomi готовит к выпуску смартфон Redmi 13 5G, новую версию своей популярной модели. На сайте Amazon уже появились официальные тизеры, раскрывающие основные характеристики, дизайн и дату презентации этого устройства.

Раскрыты характеристики, дизайн и дата премьеры смартфона Redmi 13 5G

Redmi 13 5G будет иметь плоский экран с узкими рамками и круглое отверстие в верхней части для фронтальной камеры, а также защитное стекло Gorilla Glass 3. За производительность смартфона будет отвечать процессор Snapdragon 4 Gen 2 с поддержкой сетей 5G.

Раскрыты характеристики, дизайн и дата премьеры смартфона Redmi 13 5G

В состав тыльной камеры войдет основной сенсор с разрешением 108 мегапикселей. Емкость аккумулятора составит 5030 мАч, а также будет поддерживаться быстрая зарядка мощностью 33 ватта. Известно также, что устройство будет работать на прошивке HyperOS.

Раскрыты характеристики, дизайн и дата премьеры смартфона Redmi 13 5G

Redmi 13 5G будет доступен в нескольких цветовых вариантах корпуса, включая розовый и голубой с волнообразным рисунком. Премьера новинки состоится 9 июля в Индии, вероятно в этот день будут раскрыты и цены.

Раскрыты характеристики, дизайн и дата премьеры смартфона Redmi 13 5G Раскрыты характеристики, дизайн и дата премьеры смартфона Redmi 13 5G Раскрыты характеристики, дизайн и дата премьеры смартфона Redmi 13 5G

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