Раскрыты европейские цены на смартфоны на OnePlus 8 и 8 Pro

OnePlus через несколько дней представит свои новые смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro.

Про эти аппараты уже многократно сообщалось и уже давно раскрыты их основные характеристики, а теперь еще стали известны и европейские цены.

OnePlus 8 в Европе в версии 8/128 ГБ будет стоить 720 евро, а версия 12/256 ГБ обойдется покупателю в 820 евро.

OnePlus 8 Pro будет стоить 920 евро за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 1010 евро за модификацию с 12 ГБ ОЗУ.

Стоит отметить, что каждое поколение OnePlus стоит дороже предшественника. Будущие смартфоны китайской компании теперь оцениваются как современные флагманы от Apple и Samsung.