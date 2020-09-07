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Раскрыты дизайн и цена наушников FreeBuds Pro TWS от Huawei

07.09.2020 16:42

Несколько дней назад Huawei подтвердила, что компания проведет презентацию 10 сентября в Китае, где представит несколько своих продуктов. На этом же мероприятии компания собирается представить свои наушники FreeBuds Pro TWS.

Сегодня компания Huawei выпустила новый тизер грядущей гарнитуры FreeBuds Pro. Это показывает, что продукт оснащен технологией динамического шумоподавления. В тизере также указано, что наушники TWS похожи на букву «P».

Компания уже выпустила несколько моделей этой серии, и теперь похоже, что Huawei отказалась от числового именования для суффикса «Pro». Некоторые подробности, касающиеся настоящих беспроводных наушников, просочились в сеть. Говорят, что грядущие наушники TWS от Huawei похожи по дизайну на Apple AirPods Pro с силиконовыми наконечниками. Он будет работать на собственном чипсете HiSilicon Kirin A1, который используется в большинстве носимых устройств Huawei.

Ожидается, что они будут иметь возможность подключения Bluetooth 5.2 и ANC (активное шумоподавление). Хотя размер драйверов остается неизвестным, говорят, что в каждом наушнике будет в общей сложности три микрофона и батарея емкостью 52,5 мАч.

Что касается цен, Huawei FreeBuds Pro будет начинаться с 150 евро в Европе и будет доступен для покупки с начала октября. Однако, похоже, что продукт сначала поступит в продажу на внутреннем рынке компании в Китае.

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