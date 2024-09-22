Раскрыта цветовая гамма смартфонов Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro +

Заместитель генерального менеджера отдела маркетинга Xiaomi Ван Тен поделился новыми подробностями о цветах моделей Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro +, которые будут представлены на следующей неделе.

Redmi Note 14 Pro будет доступен в четырех цветах, модель Note 14 Pro + предложит три стильных варианта.

Ван Тен отметил, что Note 14 Pro + станет «самым элегантным Note в истории» благодаря изогнутой рамке и задней панели. Эта модель также будет иметь изогнутый экран, что подчеркнет её утонченный дизайн, особенно в цветах Phantom Blue и Twilight Purple.

Кроме того, в новой серии улучшены устойчивость к падению, гидроизоляция и расширенная гарантия на обслуживание. Дизайн будет гладким и симметричным, с аккуратно выровненной задней линзой и вспышкой. Ожидается, что телефоны будут отличаться повышенной прочностью и ярким внешним видом.

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