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Раскрыта цветовая гамма смартфонов Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro +

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Заместитель генерального менеджера отдела маркетинга Xiaomi Ван Тен поделился новыми подробностями о цветах моделей Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro +, которые будут представлены на следующей неделе.

Раскрыта цветовая гамма смартфонов Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro +

Redmi Note 14 Pro будет доступен в четырех цветах, модель Note 14 Pro + предложит три стильных варианта.

Ван Тен отметил, что Note 14 Pro + станет «самым элегантным Note в истории» благодаря изогнутой рамке и задней панели. Эта модель также будет иметь изогнутый экран, что подчеркнет её утонченный дизайн, особенно в цветах Phantom Blue и Twilight Purple.

Раскрыта цветовая гамма смартфонов Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro +

Кроме того, в новой серии улучшены устойчивость к падению, гидроизоляция и расширенная гарантия на обслуживание. Дизайн будет гладким и симметричным, с аккуратно выровненной задней линзой и вспышкой. Ожидается, что телефоны будут отличаться повышенной прочностью и ярким внешним видом.

Раскрыта цветовая гамма смартфонов Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro + Раскрыта цветовая гамма смартфонов Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro + Раскрыта цветовая гамма смартфонов Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro + Раскрыта цветовая гамма смартфонов Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro + Раскрыта цветовая гамма смартфонов Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro +

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