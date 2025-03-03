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Раскрыта стоимость новых Nothing Phone (3a) и (3a) Pro для Индии

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Новая серия смартфонов Nothing Phone (3a) скоро выйдет на мировой рынок. Ожидается, что эта линейка значительно обновится по сравнению с предыдущими моделями, как в дизайне, так и в функционале.

Раскрыта стоимость новых Nothing Phone (3a) и (3a) Pro для Индии

По данным SmartPrix, базовая версия смартфона Nothing Phone (3a) будет стоить 24 999 рупий (25 250 руб.), а топовая модель — 28 999 рупий (29 300 руб.).

Версия Pro будет стоить от 31 999 рупий (32 300 руб.) до 35 999 рупий (36 400 руб.) в зависимости от объёма памяти.

Оба телефона будут иметь совершенно разный дизайн. Nothing Phone (3a) Pro будет иметь новую эстетику в линейке продуктов Nothing. Оба смартфона оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.

Аппаратное обеспечение камеры также будет отличаться. Стандартная модель оснащена основным датчиком на 50 Мп и сверхширокоугольным объективом на 8 Мп, а версия Pro — перископическим телеобъективом на 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом.

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