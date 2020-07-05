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Раскрыли дизайн и характеристики игрового смартфона IQOO Z1x

05.07.2020 19:17

Новый смартфон от бренда IQOO должен дебютировать 9 июля, но до этого дня в Сети появились и изображения устройства и его характеристики. Раскрыли дизайн и характеристики игрового смартфона IQOO Z1x
Новинка IQOO Z1x окажется первым смартфоном бренда, который не относится к флагманской серии. Он будет представлен на рынке в четырех цветах, среди которых синий, перламутровый и черный.

Дизайн аппарата окажется обычным с использованием выреза в правом верхнем углу экрана. Сканер отпечатков пальцев расположится на боковой грани.

Что касается характеристик, то уже известно о наличии в модели 6,57-дюймового экрана IPS с частотой обновления 120 Гц.

Работать смартфон будет на процессоре Snapdragon 765G, а дополнят его до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти.

Автономность аппарату обеспечит аккумулятор на 5 000 мАч. Предварительная стоимость IQOO Z1x составит 280 долларов.

Раскрыли дизайн и характеристики игрового смартфона IQOO Z1x Раскрыли дизайн и характеристики игрового смартфона IQOO Z1x

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