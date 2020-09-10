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Бренд Motorola представил обновленный складной Razr с поддержкой 5G

10.09.2020 12:13

Motorola Razr был встречен с ностальгией, а затем и разочарованием после его дебюта в ноябре прошлого года. С тех пор Samsung выпустила Galaxy Z Flip и Galaxy Z Flip 5G , и теперь Motorola стремится напрямую конкурировать с последними.

Следующий складной смартфон Motorola, который будет продаваться как Razr 5G, очень похож на оригинал. Но, как показали просочившиеся материалы для прессы, было сделано несколько тонких улучшений.

Дисплей с вырезом имеет размер 6,2 дюйма и поддерживает то же разрешение 2142 x 876p, что и раньше. Но на этот раз Motorola немного уменьшила размер выреза и переместила сканер отпечатков пальцев назад.

Говоря о задней части, нижняя половина украшена логотипом Motorola «крыло летучей мыши», в котором находится датчик отпечатков пальцев, и логотипом «Razr». Цепной пластик, используемый в модели первого поколения, был заменен стеклом. Верхняя половина тоже залита стеклом. В самом верху находится обновленный модуль камеры, состоящий из 48-мегапиксельной камеры f / 1.7 с оптической стабилизацией изображения, технологией объединения пикселей и светодиодной вспышкой.

Бренд Motorola представил обновленный складной Razr с поддержкой 5G

Чуть ниже расположен вторичный OLED-дисплей с диагональю 2,7 дюйма и разрешением 800 x 600 пикселей. Его можно использовать для просмотра уведомлений и другой полезной информации, но он также работает с задней камерой, чтобы вы могли делать высококачественные селфи.

Если вы предпочитаете более традиционный способ съемки селфи, Motorola Razr 5G также имеет 20-мегапиксельную селфи-камеру f / 2.2 над большим дисплеем.

Motorola Razr 2019 был оснащен Qualcomm Snapdragon 720, но на этот раз компания, принадлежащая Lenovo, как сообщается, выбрала Snapdragon 765G, который также можно найти внутри OnePlus Nord и Motorola Edge .

Новый чипсет должен обеспечить приличный прирост производительности по сравнению с моделью первого поколения, но, возможно, он не будет соответствовать Snapdragon 865+, на котором работает Galaxy Z Flip 5G. Фактически, он будет бороться с большинством флагманов 2020 года. Razr 5G поставляется с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти в стандартной комплектации — хотя этого и следовало ожидать, учитывая позиционирование премиум-класса.

Завершает внутренний пакет встроенный модем 5G, отсюда и название Razr 5G, и поддержка eSIM. Батарея емкостью 2800 мАч по сравнению с 2,510 мАч в прошлом году с поддержкой быстрой зарядки TurboPower мощностью 15 Вт.

Motorola Razr 5G будет доступен для покупки в черном цвете по всей Европе по рекомендованной розничной цене 1499 евро. Конечно, это может варьироваться в зависимости от рынка, как и в случае с предыдущей моделью. Для справки, Samsung Galaxy Z Flip и Galaxy Z Flip 5G в настоящее время продаются по цене 1500 и 1550 евро соответственно в Европе. Razr 2019 года продавался по цене от 1550 до 1600 евро в зависимости от рынка.

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