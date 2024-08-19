Раскладные телефоны TECNO дебютировали на официальном изображении

Бренд TECNO работает не только над своими первыми планшетами, но и над другими новинками, в том числе и складными смартфонами.

Недавно компания анонсировала смартфоны PHANTOM V Fold 2 и PHANTOM V Flip 2 в Гане, сообщив, что скоро устройства станут доступны для заказа. Вместе с этим сообщением был опубликован и тизер, на котором показаны новинки.

Так, уже известно, что PHANTOM V Fold 2 – это раскладушка, которая будет поставляться со стилусом и тройной тыльной камерой в крупном прямоугольном блоке.

PHANTOM V Flip 2 – более компактная модель с двойной камерой и большим внешним экраном по сравнению с предыдущей версией.

Инсайдеры предполагают, что V Fold 2 будет работать на процессоре Dimensity 9000 Plus, а V Flip 2 – на Dimensity 8050. Другие особенности и технические характеристики устройств не раскрываются.